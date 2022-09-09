القاهرة 13 صفر 1444 هـ الموافق 09 سبتمبر 2022 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم افتتاح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القرية الأولمبية وتدشين وحدات بحرية جديدة تابعة لهيئة قناة السويس، وتحذيره من حملات التشكيك الممنهجة والمستمرة التي تهدف لغرس الإحباط واليأس في نفوس المصريين.وأشارت إلى المباحثات الهاتفية التي جرت بين الرئيس المصري ونظيره الصومالي حسن شيخ محمود، حيث تناولت سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، إضافة إلى استعراض آخر مستجدات الوضع في الصومال.وركزت صحف الجمعة على التدريب البحري الذي نفذته القوات البحرية المصرية والقوات الأمريكية بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط.ونشرت مطالبة رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، بدعم ومساندة المجلس وقراراته، وإعلام البرلمانات بأن الحكومة الشرعية في ليبيا برئاسة فتحي باشاغا هي التي نالت ثقة البرلمان.ورصدت صحف القاهرة تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة رام الله.// انتهى //09:37ت م0016