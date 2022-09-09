الدمام 13 صفر 1444 هـ الموافق 09 سبتمبر 2022 م واسأطلقت أمانة المنطقة الشرقية خدمة التقييم الذاتي للمنشآت التجارية عبر منصة "بلدي"، لتعزيز امتثال أصحاب المنشآت للاشتراطات البلدية، وتأكيد موثوقية خدماتهم أمام عملائهم، حيث يمكنهم الحصول على شهادة إتمام التقييم بعد الانتهاء منه، وإبرازه في المنشأة التجارية اختياريًّا.وتسعى الأمانة من خلال الخدمة إلى الإسهام في رفع معدل الامتثال للاشتراطات البلدیة؛ من خلال توعیة أصحاب المنشآت التجاریة بالاشتراطات البلدیة الخاصة بأنشطتھم، وتعریفھم بتحدیات تطبیقھا.یذكر أن خدمة التقییم الذاتي للمنشآت التجاریة ھي أول خدمة سیتم إطلاقھا من خدمة منتج التقییم الذاتي للوزارة، وستشمل أنواعا مختلفة من الرقابة البلدیة، مثل: الرقابة على الرخص التجاریة، الرقابة على المباني، الرقابة على الحفریات، الرقابة الشمولیة.// انتهى //09:37ت م0017