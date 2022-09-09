الرباط 13 صفر 1444 هـ الموافق 09 سبتمبر 2022 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم، بانطلاق أعمال منتدى جهات أفريقيا بمدينة السعيدية شمال المغرب، لمناقشة قضايا الشراكات جنوب - جنوب، والتنمية المستدامة، والتغيرات المناخية وقضايا أخرى راهنة.وتناقلت دعوة المجلس الوزاري لوزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ختام اجتماعهم بالرياض، للمجتمع الدولي والدول المؤثرة، إلى بذل المزيد من الجهود لاستئناف عملية السلام والمفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.وأوردت صحف الجمعة، إعلان قصر باكنغهام أمس، وفاة الملكة إليزابيث الثانية عن عمر ناهز 96 سنة، وأن ولي العهد الأمير تشارلز سيخلف والدته ليصبح ملك بريطانيا الجديد.وأبرزت تحذيرات المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية باولو جانتيلوني، من أن مخاطر حصول ركود في أوروبا تتزايد مع الارتفاع الصاروخي لأسعار الطاقة وانعكاسات ذلك على الاقتصاديات الأوروبية.وأخبرت صحف الرباط عن الزيارة التي ستقوم بها نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس نهاية الشهر الجاري إلى اليابان لدراسة افاق العلاقات الثنائية، ومناقشة الأوضاع الدولية الراهنة.وتناقلت صحف المغرب تحذيرات منظمة الصحة العالمية من التهاون في الإجراءات الوقائية ضد كوفيد 19، مع استمرار انخفاض الوفيات وحالات الإصابة في العالم.// انتهى //09:44ت م0018