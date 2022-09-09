طوكيو 13 صفر 1444 هـ الموافق 09 سبتمبر 2022 م واسأغلقت سوق الأسهم اليابانية اليوم على ارتفاع مواصلة المكاسب التي حققتها في اليوم السابق، حتى مع استيعاب المستثمرين تصريحات صناع السياسة التي دعمت بقوة توقعات الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة لكبح التضخم.وصعد مؤشر (نيكي) بنسبة 0.53 في المئة، ما يعادل 149.47 نقطة، ليصل عند مستوى 28214.75 نقطة، فيما حقق مؤشر (توبكس) الأوسع نطاقًا مكاسب بمقدار 7.91 نقاط، ما نسبته 0.40 في المئة، لينهي تداولاته عند مستوى 1,965.53 نقطة.// انتهى //10:08ت م0019