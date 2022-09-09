لندن 13 صفر 1444 هـ الموافق 09 سبتمبر 2022 م واسأبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم إعلان قصر باكنغهام بالاس وفاة الملكة إليزابيث الثانية في قصر بالمورال باسكتلندا، عن عمر يناهز 96 سنة، وبعد أكثر من سبعة عقود من تولي العرش.ونقلت في ذات الشأن توضيح القصر بأن الأمير تشارلز، أمير ويلز السابق، سيخلف الملكة إليزابيث الثانية ملكاً على المملكة المتحدة.وعرجت على إعلان رئيسة الوزراء، ليز تراس، تجميد فواتير الطاقة عند سقف 2500 جنيه إسترليني سنويًا لمدة عامين ابتداء من 1 أكتوبر، وتعهدها بمعالجة الأسباب الجذرية لأزمة الطاقة في المملكة المتحدة.واستعرضت صحف الجمعة إعلان خبراء في مجال الصحة عن نجاح تجارب جديدة لتطوير مصل مضاد لمرض الملاريا وتفاؤلهم تجاه الحصول على المصادقة الرسمية للمصل العام القادم.// انتهى //10:31ت م0022