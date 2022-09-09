جنيف 13 صفر 1444 هـ الموافق 09 سبتمبر 2022 م واسعين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، النمساوي فولكر تورك مفوضاً سامياً لحقوق الإنسان، خلفاً للمفوضة المنتهية ولايتها ميشيل باشليه.وتولى تورك منصب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون السياسات لتنسيق السياسة الدولية، كما شغل سابقاً منصب الأمين العام المساعد للتنسيق الإستراتيجي بين عامي ٢٠١٩ و ٢٠٢١ ، إضافة إلى منصب مساعد المفوض السامي لشؤون اللاجئين، وعدد من المناصب الرئيسة في مفوضية اللاجئين في المقر الرئيس في جنيف، وممثلاً لها في ماليزيا والبوسنة والهرسك والكونغو الديمقراطية والكويت.// انتهى //11:58ت م0026