إسلام آباد 13 صفر 1444 هـ الموافق 09 سبتمبر 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم تطورات الوضع في المناطق المتضررة من الفيضانات وخاصة في إقليم السند الجنوبي، مع استمرار جهود الإغاثة التي تنفذها السلطات الباكستانية لمساعدة أكثر من ثلاثة وثلاثين مليون شخص تضرروا من الفيضانات.واهتمت بزيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى باكستان لإبداء التضامن مع المتضررين من الفيضانات، ومناشدة العالم لتقديم المساعدات لدعم جهود الحكومة الباكستانية في إغاثة المتضررين.وتناولت صحف إسلام آباد إعلان المملكة المتحدة وفاة الملكة إليزابيث الثانية عن عمر يناهز ستة وتسعين عاماً، وبعد أكثر من سبعة عقود من تولي العرش.وسلطت الضوء على الجهود التي تبذلها الحكومة في باكستان للتغلب على الأزمة الاقتصادية التي أدت إلى ارتفاع معدل التضخم والغلاء المعيشي.وتطرقت صحف الجمعة في الشأن الإقليمي والدولي إلى تطورات الوضع الأمني في أفغانستان، ومستجدات الأزمة السياسية في العراق، واستشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.// انتهى //12:40ت م0027