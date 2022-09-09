إسلام آباد 13 صفر 1444 هـ الموافق 09 سبتمبر 2022 م واسالتقى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في إسلام آباد اليوم، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الذي وصل إلى باكستان في زيارة تستمر يومين لإبداء التضامن مع المتضررين من الفيضانات، ومناشدة العالم لتقديم المساعدات لدعم جهود الحكومة الباكستانية في إغاثة المتضررين.وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع الراهنة في المناطق المتضررة من الفيضانات، والجهود التي تبذلها السلطات الباكستانية لمساعدة أكثر من ثلاثة وثلاثين مليون متضرر، إضافة إلى التركيز على بذل جهود مشتركة لتنفيذ عمليات الإغاثة والإنقاذ والتأهيل على المستوى الدولي للتخفيف من معاناة المتضررين من الفيضانات.// انتهى //12:51ت م0029