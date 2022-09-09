صبيا 13 صفر 1444 هـ الموافق 09 سبتمبر 2022 م واسحثت إدارة تعليم صبيا طلابها وطالباتها على التسجيل في مسابقة "موهوب" التي تشرف عليها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" حيث يستمر التسجيل حتى 21 سبتمبر الجاري ، وتستهدف المسابقة طلبة التعليم العام من الصف السادس الابتدائي إلى الصف الثالث متوسط، بحسب صفه الدراسي للعام 1444هـ، وفق تخصصات العلوم والرياضات والكيمياء والفيزياء والأحياء .وأكدت إدارة تعليم صبيا ضرورة مراعاة تعليمات وشروط المسابقة والتقيد بمراحلها المزمنة، مشيرة إلى أن المادة العلمية للتخصصات المختلفة لمسابقة موهوب متاحة على منصاتها الإلكترونية، وأن الاختبار التجريبي متاح عبر موقع "موهوب" حتى 30 سبتمبر الجاري ، وأن اختبار موهوب (1) للمسجلين سيبدأ في الأول من أكتوبر المقبل فيما تعلن النتائج في الـ4 منه، وينطلق تدريب موهوب لجميع التخصصات ابتداء من الـ9 من أكتوبر ، فيما سيكون اختبار موهوب (2) في اليوم الـ8 من أكتوبر، وإعلان النتائج في الـ31 من ذات الشهر .يذكر أن المسابقة تهدف إلى تطوير العملية التعليمية، واكتشاف الطلبة المتميزين في العلوم والرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء، بهدف إلحاقهم بالبرامج التدريبية المتخصصة؛ لتدريبهم وتأهيلهم للمشاركة في المسابقات والأولمبيادات الدولية.// انتهى //12:56ت م0031