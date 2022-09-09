الرياض 13 صفر 1444 هـ الموافق 09 سبتمبر 2022 م واسضبطت الهيئة العامة للعقار خلال شهر أغسطس, 4831 مخالفة لضوابط الإعلانات العقارية وتحليل أسواق العقار، حيث تضمنت مخالفات ضوابط الإعلانات العقارية: الإعلان بدون تفويض من المالك، وعدم تضمين الإعلان بيانات المعلن وبيانات العقار, فيما تضمنت مخالفات ضوابط تحليل أسواق العقار: إحداث تأثير تسبب في إرباك للعموم، وتضمين التحليل العقاري معلومات أو بيانات مضلّلة.وأوضحت الهيئة أنها عالجت 2,960 مخالفة ولازال عدد 1,871 مخالفة تحت الإجراء, ورخصت 4 منصات عقارية إلكترونية، لتبلغ عدد المنشآت العقارية المصنفة من الهيئة 39 منشأة، في حين وصل عدد النزاعات العقارية المنظورة في المركز السعودي للتحكيم العقاري 30 نزاعاً عقارياً خلال شهر أغسطس.وأشارت الهيئة إلى أن عدد المسجلين في خدمة عقاري -منذ إطلاقها- تجاوز 67,649 مستفيدًا، بينما بلغ عدد المنشآت العقارية المسجلة في خدمة عقاري 5,975 منشأة عقارية، وتقدم لخدمة معلن عقاري 43,991 طلبًا، منها 4,994 للمنشآت، و 38,997 للأفراد، وسجلّت خدمة التفاويض 16,622 تفويضًا عقارياً إلكترونيًا.وأكدت الهيئة التزامها بتطوير التشريعات العقارية التي تضمن استقرار السوق العقاري، والرقابة وضبط المخالفين؛ مشددة على ضرورة الالتزام بالأنظمة واللوائح والضوابط التنظيمية، مشيرةً إلى أنها تستقبل البلاغات عن المخالفات العقارية، وتتلقى الشكاوى التي ترد إليها من خلال منصاتها الرسمية، وبالإمكان الاطلاع على الضوابط والأنظمة والتشريعات وتقديم البلاغات من خلال موقع الهيئة الإلكتروني www.rega.gov.sa.// انتهى //13:06ت م0033