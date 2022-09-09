تونس 13 صفر 1444 هـ الموافق 09 سبتمبر 2022 م واسأبرزت الصحف التونسية لقاء رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان، أمس بالعاصمة تونس، وزيرة الشؤون الأوروبية والدولية بالحكومة البافارية ميلاني هومل التي تزور تونس حالياً، حيث بحثت معها سبل تطوير التعاون المشترك في عدد مجالات من بينها إنتاج الطاقات البديلة والمتجددة وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب البافارية.وتناقلت إعلان غرفة العمليات الميدانية التابعة لدفاع حكومة الوحدة الوطنية الليبية أنّ مقرها في طرابلس احتضن اجتماعًا أمنيًا عسكريًابحضور رئيس الأركان البرية اللواء الفيتوري ومسؤوليين أمنيين؛ لبحث المشهد الراهن بعد الاشتباكات الأخيرة في العاصمة طرابلس وكيفيّة إعادة فرض الأمن وإعادة الاستقرار، مؤكدة الجاهزية للردّ وبقوة على كل من يهدّد أمن العاصمة.وتطرقت صحف الجمعة إلى لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في القاهرة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حيث تطرقا إلى الأوضاع في فلسطين، في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، إضافة إلى التطورات والمستجدات في المنطقة، والجهود المبذولة لتحريك عملية السلام .وكتبت عن تأكيد صندوق النقد الدولي في تقرير له أن الاقتصاد الجزائري بدأ يتعافى بالتدريج من التأثير الأولي للجائحة ومن صدمة أسعار النفط في العام الماضي، فقد خفت حدة الأزمة الصحية، كما رُفِعَت معظم إجراءات الاحتواء.وتطرقت صحف تونس إلى إعلان قصر باكنغهام وفاة الملكة إليزابيث الثانية عن عمر ناهز 96 عاما، وتنكيس القصر الملكي الأعلام عقب إعلان الوفاة، مشيرة إلى أن تشارلز سيخلف والدته ليصبح ملك بريطانيا الجديد.// انتهى //13:08ت م0034