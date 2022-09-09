إسلام آباد 13 صفر 1444 هـ الموافق 09 سبتمبر 2022 م واسدعا وزير الخارجية الباكستاني بلاول بوتو زراري المجتمع الدولي إلى ضرورة تضافر الجهود العالمية والإقليمية لمكافحة ظاهرة الإرهاب، ومحاسبة مرتكبي إرهاب الدولة والجرائم ضد الإنسانية.جاء ذلك خلال مشاركته بكلمة في الجلسة الوزارية رفيعة المستوى للمؤتمر العالمي لضحايا الإرهاب الذي استضافته الأمم المتحدة.وأوضح وفقاً لبيان صادر عن وزارة الخارجية الباكستانية اليوم أنه يجب على المجتمع الدولي التمييز بين الإرهاب والنضال المشروع من أجل تقرير المصير، مشدداً على ضرورة معالجة الإرهاب الذي ترعاه الدولة، خاصة في حالات الاحتلال الأجنبي.وقال إنه على مدى العقدين الماضيين، كانت باكستان واحدة من أسوأ ضحايا الإرهاب حيث ضحت بأكثر من 80 ألف شخص من مواطنيها، وواجهت خسائر اقتصادية تجاوزت 150 مليار دولار.وأكد وزير الخارجية الباكستاني ضرورة تبني تعريف متفق عليه من قبل المجتمع الدولي لتعريف مفهوم الإرهاب مع الأخذ في الاعتبار التهديدات الجديدة في هذا المجال.// انتهى //13:26ت م0038