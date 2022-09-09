الرياض 13 صفر 1444 هـ الموافق 09 سبتمبر 2022 م واسأقامت أكاديمية الحوار للتدريب التابعة لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني دورتين تدريبيتين عبر الاتصال المرئي في مسار "الحوار المجتمعي" خلال الفترة 9 - 10 من شهر صفر الجاري، قدمها الدكتور زيد الخمشي، والأستاذة موضي المطيري، بحضور 93 متدرباً ومتدربةً.واشتمل البرنامج الذي يهدف إلى تعزيز قيم الحوار والسلم الاجتماعي، على مجموعة من المحاور أبرزها مفهوم الحوار المجتمعي، ومهارات التواصل الإيجابي بين أفراد المجتمع، والأثر الحضاري للحوار على الفرد والمجتمع، والتمييز بين الممارسات الإيجابية والسلبية في الحوار المجتمعي، إضافةً إلى عرض القصص والأمثلة لتوضيح ضرورة تفعيل وتطوير وتأصيل ثقافة الحوار بين الشباب بشكل مستمر وبأساليب مختلفة لجعل الحوار أسلوب حياة وممارسة مستدامة.وألقى البرنامج الضوء على نماذج من السيرة النبوية، ونماذج متنوعة من المجتمعات البشرية، إضافة إلى تناول مهارة التفكير الناقد، ومفهوم الاعتدال والوسطية، ومفهوم التعايش المجتمعي، ومفهوم القيم المشتركة، التعاون، والاحترام، والتراحم، وغير ذلك.وعُقدت ورشة عمل متعلقة بالموضوع لمساعدة المتدربين والمتدربات على تنمية قدراتهم في تحقيق التفاعل والتواصل الإيجابي مع الآخر وتعزيز العلاقة به.// انتهى //13:43ت م0039