الرياض 13 صفر 1444 هـ الموافق 09 سبتمبر 2022 م واسأعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية للهجمات الإرهابية السيبرانية التي تعرضت لها جمهورية ألبانيا واستهدفت البنية التحتية الرقمية.وأكدت المملكة دعمها وتضامنها مع جمهورية ألبانيا فيما اتخذته من إجراءات لحماية أمنها السيبراني.وشدّدت المملكة في هذا الإطار على أهمية تعزيز وتنسيق الجهود الدولية للمحافظة على السلم في الفضاء السيبراني، وتطوير القدرات المتخصصة لضمان استمرار الجهود في التصدي للتهديدات السيبرانية، واتخاذ الإجراءات الحاسمة لمكافحة هذه التهديدات.// انتهى //13:45ت م0041