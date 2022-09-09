عمّان 13 صفر 1444 هـ الموافق 09 سبتمبر 2022 م واسانخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في البورصة الأردنية بنسبة 2.14 في المئة، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2487.9 نقطة.وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 5.4 ملايين دينار أردني، مقارنة مع 27.9 مليون دينار أردني الأسبوع السابق، بنسبة انخفاض 80.5 في المئة، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 27.2 مليون دينار أردني، مقارنة مع 139.6مليون دينار للأسبوع السابق.وبلغ عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي 17.1 مليون سهم، نُفذت من خلال 13104 صفقات.// انتهى //13:50ت م0042