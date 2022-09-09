الرياض 13 صفر 1444 هـ الموافق 09 سبتمبر 2022 م واسأعرب معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، عن خالص تعازيه ومواساته للعائلة المالكة ولحكومة وشعب المملكة المتحدة بوفاة جلالة الملكة إليزابيث الثانية بعد حياة حافلة بالعطاء على مستوى بريطانيا والعالم.واستذكر معالي الأمين العام إسهامات الملكة إليزابيث الثانية ودورها في تعزيز العلاقات وروابط الصداقة والشراكة الخليجية - البريطانية، مؤكدًا أهمية العلاقات الخليجية - البريطانية المتميزة بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة ومحوريتها في تعزيز الأمن والاستقرار ودعم جهود التنمية والسلم، متمنيًا للمملكة المتحدة وشعبها الصديق ولجلالة الملك تشارلز الثالث كل التوفيق وأطيب الأمنيات.// انتهى //13:58ت م0045