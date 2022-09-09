رفحاء 13 صفر 1444 هـ الموافق 09 سبتمبر 2022 م واساختتم المعهد الصناعي الثانوي بمحافظة رفحاء أمس، برنامج "تهيئة الخريجين".وتضمن البرنامج عرضاً عن كيفية إعداد السيرة الذاتية والاستعداد للمقابلة الشخصية وطريقة تجازوها وأهميتها، ورفع مستوى المعرفة والمهارة وتوجيههم وإعدادهم لسوق العمل، إضافة لاستعراض البرامج والمزايا المقدمة لخريجي المعهد.كما اختتم المعهد الصناعي أمس، لقاءً تعريفياً عن "نظام رايات" للمتدربين المستجدين، وكيفية الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي يقدمها النظام بشكل كامل.// انتهى //14:54ت م0048