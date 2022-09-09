تعز 13 صفر 1444 هـ الموافق 09 سبتمبر 2022 م واسوزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 79 طنًا و 715 كيلوغراما من السلال الغذائية للفئات المحتاجة في مديرية المعافر بمحافظة تعز، استفاد منها 4.470 فرداً.ويأتي ذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي للعام 2022م، الذي ينفّذه المركز في اليمن، ويستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية.// انتهى //16:36ت م0054