صامطة 13 صفر 1444 هـ الموافق 09 سبتمبر 2022 م واسقدّم الفرع المتنقّل لصندوق تنمية الموارد البشرية " هدف " على مدى يومين في محافظة صامطة خدماته المختلفة لأبناء وبنات المحافظة، تمثلت في دعم توطين الوظائف وتأمين طالبي العمل بالقطاع الخاص، وذلك من خلال استقبال طالبي العمل وتسجيلهم في البوابة الوطنية للعمل, وعرض الوظائف المتوفرة لهم, إضافة إلى الدورات التدريبية والإرشاد المهني .واستمع وكيل محافظة صامطة عبده مجرشي خلال زيارته لمقر الفرع بحي الضاحية أمس لشرح عن أهداف وخطط الفرع المتنقل وأبرز المبادرات والبرامج التي يُنفذها، مثمناً الجهود التي يقدمها صندوق الموارد البشرية " هدف " بالمنطقة لخدمة شباب وفتيات المحافظة.// انتهى //16:45ت م0055