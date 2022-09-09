الحديدة 13 صفر 1444 هـ الموافق 09 سبتمبر 2022 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي لمخيمات النازحين في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.وجرى خلال الفترة من 24 حتى 30 أغسطس 2022م، ضخ 367.500 لتر من المياه الصالحة للاستخدام المنزلي، و 406.000 لتر من المياه الصالحة للخزانات، وتنفيذ 28 نقلة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، فضلاً عن إجراء 9 عمليات صيانة للحمامات و 64 عملية تجفيف لمياه الصرف الصحي، وتنفيذ حملة واحدة للنظافة، استفاد من تلك الخدمات 9.800 فرد.// انتهى //16:46ت م0058