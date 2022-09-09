ينبع 13 صفر 1444 هـ الموافق 09 سبتمبر 2022 م واسانطلقت أمس بتعليم ينبع فعاليات الاحتفال باليوم الدولي لمحو الأمية لعام 2022, الذي يصادف 8 سبتمبر من كل عام، ويتم الاحتفال به هذه السنة تحت شعار "تغيير هياكل التعلم لمحو الأمية".وأوضح رئيس قسم التعليم المستمر بتعليم ينبع ياسر صالح النزاوي أن منظمة اليونسكو قد أقرت هذا العام شعار "تغيير هياكل التعلم لمحو الأمية"، الذي يهدف إلى وضع تصور جديد لتعلم القراءة والكتابة، من خلال إجراء تحولات في منظومة العمل في مجال محو الأمية وتعليم الكبار، مما سينتج عنه تطوير الجهود المبذولة في هذا المجال؛ للوصول الى أفضل المستويات، وضمان تقديم تعليم جيد وعادل وشامل للجميع.من جهتها أبانت رئيسة قسم التعليم المستمر ( بنات) بتعليم ينبع حصة سعيد الحجوري، أن قسم التعليم المستمر بتعليم ينبع ومدارس التعليم الحكومية والأهلية ومدارس التعليم المستمر بالمحافظة والقطاعات التابعة لها، قد شرعت بالاحتفال بهذه المناسبة من خلال العديد من الفعاليات التوعوية والثقافية؛ لإبراز أهمية هذا اليوم وأهدافه، وتسليط الضوء على مخاطر الأمية، وإظهار جهود المملكة في مكافحة محو الأمية.// انتهى //16:52ت م0059