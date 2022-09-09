ينبع 13 صفر 1444 هـ الموافق 09 سبتمبر 2022 م واسالتقى رئيس غرفة ينبع أحمد الشغدلي بمديري مشاريع برنامج "بناء القدرات" بمؤسسة الملك خالد الخيرية ماهر أبو حجلة وأحمد السعيدان، بحضور الأمين العام للغرفة ماجد عويد الرفاعي، ورئيس المسؤولية الاجتماعية بالهيئة الملكية بينبع مروان كعكي.ونوقش خلال اللقاء عدد من الموضوعات منها: مجالات التعاون المشترك بين الغرفة ومؤسسة الملك خالد الخيرية، والتحديات والمعوقات التي تواجه القطاع غير الربحي في بناء القدرات، وسبل تطوير القطاع غير الربحي، إضافةً إلى تحفيز العمل المشترك بين المنظمات الوطنية الداعمة للقطاع غير الربحي.كما تناول اللقاء أهمية إعداد دراسة عن القطاع غير الربحي بمحافظة ينبع، مع أهمية تشجيع تأسيس المنظمات غير الربحية التخصصية في مجال التعليم والصحة والتدريب والتأهيل للإسهام في إنشاء مشاريع تنموية ذات قيمة مضافة وإمكانية أن تسهم الغرفة في تبني الجمعيات التخصصية حديثة التأسيس لمدة محددة لتمكينها وتعزيز قدراتها لممارسة الأنشطة المجتمعية التي أنشئت من أجلها.// انتهى //17:02ت م0060