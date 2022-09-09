طريف 13 صفر 1444 هـ الموافق 09 سبتمبر 2022 م واسنفذ قسم التأهيل الطبي بمستشفى طريف العام أمس فعالية اليوم العالمي للعلاج الطبيعي، تحت عنوان "هل يمكنني ممارسة الرياضة مع إصابتي بالتهاب المفاصل العظمي".وتضمنت الفعاليات أنشطة وبرامج عن تعزيز الوعي وزيادة التثقيف حول دور العلاج الطبيعي في إعادة التأهيل الحركي للمريض ودور أخصائي العلاج الطبيعي في تحديد الاحتياجات الحركية للمريض وتشجيعهم على استئناف الأنشطة اليومية بشكل تدريجي بما يلائم مستويات الطاقة الفيزيائية لكل مريض مع ملاحظة عدم تعريض المريض لدرجة الإنهاك العضلي أو تفاقم الأعراض.وفي ختام الفعاليات تم تكريم عدد من منسوبي قسم التأهيل الطبي بالمستشفى.// انتهى //17:27ت م0065