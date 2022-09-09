إسلام آباد 13 صفر 1444 هـ الموافق 09 سبتمبر 2022 م واسحث رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش -خلال مؤتمر صحفي مشترك اليوم عُقد "بالمركز الوطني الباكستاني للاستجابة للفيضانات والتنسيق" في إسلام آباد- المجتمع الدولي لتقديم الدعم اللازم لمساعدة المتضررين من الفيضانات الكارثية التي تشهدها باكستان .وقال غوتيريس خلال المؤتمر : إنه يجب على العالم تضخيم مساعدته لباكستان في أعقاب كارثة الفيضانات، مشددا على أهمية دعم باكستان للتغلب على العديد من التحديات بما في ذلك الاستقرار الاقتصادي.وأضاف أن هناك حاجة إلى جهود مشتركة لمساعدة باكستان في التغلب على عواقب تغير المناخ ، حيث إن باكستان تشهد كارثة طبيعية غير مسبوقة، مشيداً في الوقت نفسه بالحكومة الباكستانية والجيش والمنظمات غير الحكومية التي عملت معاً بطريقة رائعة في التعامل مع كارثة الفيضانات .من جانبه أعرب شهباز شريف عن شكره للأمين العام الأمم المتحدة على دعوته المجتمع الدولي لدعم باكستان، مشيراً إلى أن أكثر من 33 مليون شخص تضرر بالفيضانات الحالية، وأن باكستان بحاجة إلى دعم وتمويل هائل لإعادة تأهيل السكان المتضررين وإعادة بناء البنية التحتية المتضررة .// انتهى //17:38ت م0066