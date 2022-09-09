الرياض 11 صفر 1444 هـ الموافق 07 سبتمبر 2022 م واساستعرض نجم كرة القدم البرازيلية وسفير برنامج إرث قطر (كافو) ذكرياته مع نهائي المونديال خلال زيارته إلى ملعب لوسيل، أكبر ملاعب كأس العالم FIFA قطر 2022 ، الذي يستضيف بعد غدٍ الجمعة فعالية كأس سوبر لوسيل، قبل أن يشهد تتويج الفائز بلقب المونديال في ديسمبر المقبل.وتحدث كافو -الذي يعد اللاعب الوحيد في العالم الذي خاض المباراة النهائية في ثلاث نسخ متتالية من المونديال- عن لحظاته المميزة في مسيرته الكروية الحافلة، معرباً عن فخره بما حققه من إنجازات في رحلته مع منتخب بلاده.وأشار سفير إرث قطر قبيل فعالية كأس سوبر لوسيل التي ستشهد مباراة مرتقبة بين الهلال السعودي والزمالك المصري إلى أن كأس العالم حلم لأي لاعب كرة قدم، لا سيما أنه سيلعب بين أفضل لاعبي العالم، لافتاً الانتباه إلى أن حلمه اقتصر على أن يصبح مجرد لاعب كرة قدم عادي، إلا أنه استطاع الوصول إلى المباراة النهائية في ثلاث نسخ متتالية من المونديال، عادّاً ذلك إنجازاً استثنائياً، قائلاً : "فخور للغاية كوني اللاعب الوحيد الذي تمكن من تحقيق ذلك".وأكد كافو أن اللحظة التي رفع فيها الكأس في ملعب يوكوهاما باليابان في مونديال 2002، عندما قاد البرازيل لإحراز اللقب بعد الفوز على ألمانيا في نهائي البطولة بهدفين نظيفين بتوقيع الأسطورة رونالدو، هي أهم اللحظات التي عاشها في حياته، مشيراً إلى أنها ستبقى حيَّة في ذاكرته طوال العمر، وقال: "عندما أطلق الحكم صافرة النهاية غمرني شعور لا يوصف، فقد تمكنت من إنجاز المهمة بنجاح، وبأن حلمي قد تحقق، كل ما أردت فعله في تلك اللحظة أن أضرب على صدري وأقول: أنا بطل العالم!"وأعرب عن إعجابه الشديد بملعب لوسيل، متطلعاً لحضور نهائي المونديال في الملعب الذي يتسع لأكثر من 80 ألف مشجع، وتوقع أن يستمتع المشجعون من أنحاء العالم بمهرجان كروي استثنائي، وقال: "الجميع على موعد مع تجربة جديدة، ولو أنني ما زلت لاعباً، كنت سأسعد كثيراً باللعب هنا في قطر التي تستضيف النسخة الأولى من المونديال في العالم العربي والشرق الأوسط، ومن الرائع المشاركة في هذا الحدث التاريخي، وأنا أعرف من خلال تجربتي هنا أن قطر سترحب بالجميع".وأشاد كافو بتقارب المسافات في البطولة، حيث سيبقى كل من اللاعبين والمسؤولين في قلب الحدث طوال البطولة، وعلى مقربة من جميع الملاعب ومناطق الجذب السياحي، فأطول مسافة بين ملعبين لا تتجاوز 75 كيلومتراً، وأضاف: "مونديال قطر 2022 هو حلم للاعبين والمشجعين، حيث ستقام 4 مباريات في اليوم الواحد خلال دور المجموعات، وجميعها في ملاعب متقاربة، مما يعني أن المشجعين سيكون بمقدورهم حضور مباراتين في يوم واحد"وختم النجم البرازيلي بنصيحة للاعبين الذين سينجح منتخب بلادهم في الوصول إلى المباراة النهائية في كأس العالم، بأن عليهم التحلي بالثقة، فهي اللحظة التي لطالما انتظروها، وقال: "أنتم هنا تمثلون بلدانكم في مباراة تاريخية، فعليكم التمسّك بالفرصة، وبذل أقصى ما لديكم للفوز وإحراز اللقب".// انتهى //17:57ت م0067