ينبع 13 صفر 1444 هـ الموافق 09 سبتمبر 2022 م واسعقدت مساء أمس الجمعية العمومية العادية لنادي النخل الرياضي بينبع النخل، بحضور ممثل وزارة الرياضة نور السحيمي وأعضاء الجمعية ومجلس إدارة النادي، وذلك بصالة الاجتماعات في مقر النادي.وناقشت الجمعية في اجتماعها تقرير نشاط النادي للموسم الرياضي ١٤٤٣هـ، وتقرير القوائم المالية لذات العام، فيما خلص اجتماعها إلى ضرورة العمل على تحقيق مراكز متقدمة في بطولة المنطقة لهذا الموسم لجميع الألعاب المشاركين بها وخاصة كرة القدم واليد.يذكر أن عدد الألعاب التي يشارك بها النادي تتمثل في كرة القدم والطائرة واليد وتنس الطاولة، وعدد اللاعبين المسجلين بالنادي بجميع الألعاب ١١٦ لاعبا.// انتهى //18:05ت م0068