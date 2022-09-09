الرياض 13 صفر 1444 هـ الموافق 09 سبتمبر 2022 م واستنطلق يوم غد، منافسات بطولة الدوري الممتاز لكرة اليد لدرجة الشباب للموسم الرياضي 2022 - 2023م، بإقامة 5 مواجهات ضمن الجولة الأولى، ستقام جميعها عند تمام الساعة 1:00 مساءً.ويلتقي في أولى المواجهات النور مع الابتسام على صالة نادي النور بسنابس، ويستضيف الخليج نظيره الوحدة على صالته بسيهات، وعلى صالة وزارة الرياضة بجدة يلعب الأهلي مع الترجي، ويقابل مضر نظيره المحيط على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف، ويحل الصفا ضيفاً على القارة في صالة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء.// انتهى //18:07ت م0069