رياضي / الاتحاد الإنجليزي يعلن تأجيل مباريات كرة القدم في إنجلترا بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية
الجمعة 1444/2/13 هـ الموافق 2022/09/09 م واس
لندن 13 صفر 1444 هـ الموافق 09 سبتمبر 2022 م واس
أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الجمعة تأجيل جميع مباريات كرة القدم المقررة في إنجلترا، حدادا على رحيل ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية.
وقال الاتحاد في بيان: "تعبيرا عن الاحترام بعد رحيل صاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية تم تأجيل جميع مباريات كرة القدم في البلاد من 9 حتى 11 سبتمبر الجاري".
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18:18ت م
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