لندن 13 صفر 1444 هـ الموافق 09 سبتمبر 2022 م واسأعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الجمعة تأجيل جميع مباريات كرة القدم المقررة في إنجلترا، حدادا على رحيل ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية.وقال الاتحاد في بيان: "تعبيرا عن الاحترام بعد رحيل صاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية تم تأجيل جميع مباريات كرة القدم في البلاد من 9 حتى 11 سبتمبر الجاري".// انتهى //18:18ت م0070