إسلام آباد 13 صفر 1444 هـ الموافق 09 سبتمبر 2022 م واسالتقى وزير الخارجية الباكستاني بلاول بوتو زرداري اليوم في مكتبه بإسلام آباد مع كبير مستشاري السياسة لوزير الخارجية الأمريكي ديريك شوليت الذي يزور باكستان حالياً.وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز وتطوير علاقات التعاون القائمة بين إسلام آباد وواشنطن، إضافة إلىمناقشة عددٍ من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لمساعدة المنكوبين من الفيضانات الحالية في باكستان .// انتهى //19:20ت م0072