سياسي / وزير الخارجية الباكستاني يلتقي بمسؤول أمريكي
الجمعة 1444/2/13 هـ الموافق 2022/09/09 م واس
إسلام آباد 13 صفر 1444 هـ الموافق 09 سبتمبر 2022 م واس
التقى وزير الخارجية الباكستاني بلاول بوتو زرداري اليوم في مكتبه بإسلام آباد مع كبير مستشاري السياسة لوزير الخارجية الأمريكي ديريك شوليت الذي يزور باكستان حالياً.
وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز وتطوير علاقات التعاون القائمة بين إسلام آباد وواشنطن، إضافة إلى
مناقشة عددٍ من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لمساعدة المنكوبين من الفيضانات الحالية في باكستان .
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19:20ت م
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