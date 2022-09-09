تونس 13 صفر 1444 هـ الموافق 09 سبتمبر 2022م واساختتمت بمدينة الحمامات التونسية فعاليات الدورة الثانية لأولمبياد المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 'ألكسو' لتعزيز قدرات الطّفل العربي في منهجيات البحث العلمي، بمشاركة نحو 100 مشارك من 18 دولة عربية من بينها المملكة العربية السعودية فضلاً عن خبراء ومنسقين عرب وممثل عن منظمة اليونسكو.وأكد مدير إدارة العلوم والبحث العلمي بالألكسو رئيس اللجنة التحضيرية للأولمبياد الدكتور محمد سند أبو درويش في كلمة بهذه المناسبة وفق بيان صادر عن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم " الألكسو" أن البحث العلمـي هو أحد أهم مقوّمات التقدم والتنمية، ووسيلة للإسهام في بناء المواطن الفاعل والقادر على حل المشاكل والتصدي للصعوبات التي تواجه مجتمعه.وأوضح أن المنظمة قامت من هذا المنطلق بمساعدة بعض الدول العربية على رسم سياساتها في مجالي العلوم والتكنولوجيا، وتوظيفها في خدمة المجتمع واحتياجات التنمية، وبناء قاعدة علمية عربية لنقل المعرفة العلمية والتكنولوجية وتوطينها، ونشر ثقافة البحث العلمـي وتبسيط العلوم، إسهاما منها في بناء اقتصادات عربية مستدامة عن طريق البحث العلمي والابتكار، وتحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي للدول العربية في أفق العام 2030.وأضاف أبو درويش أن ' فكرة إطلاق الأولمبياد جاءت بهدف الوصول إلى رؤية مشتركة حول المنهج المطلوب لتربية الطفل العربي على ثقافة البحث والاستكشاف والتحقيق والاستقصاء، لا سيّما أنّ طفل اليوم هو شاب الغد الذي يمثل في كل أمة عمودها الفقري، ومن ثم وجبت العناية بهم.وتم تكريم عدد من أعضاء اللجنة العلمية في منظمة" الألكسو" وهم الدكتورة ليلى الصاعدي من المملكة العربية السعودية، والدكتور عبد الله خطابية من الأردن، ورياض بن بوكر ودرصاف البنا من تونس، ومها عبد الفتاح قرطم من دولة الإمارات العربية المتحدة، وعبد الحفيظ الحاج صدوق من الجزائر، وأبكير مهنا محمد من السودان، وأحمد بن موسى بن محمد البلوشي من سلطنة عمان، ولبنى مرسي حسين أبو سرحان من فلسطين.// انتهى //19:30ت م0075