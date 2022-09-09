طرابلس 13 صفر 1444 هـ الموافق 09 سبتمبر 2022م واسأكدت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الليبية نجلاء المنقوش أن اجتماع برلين اليوم هو استمرار لالتزام الدول المعنية بدعم جهود الليبيين في إرساء حل سياسي بليبيا .وأشارت المنقوش في بيان اليوم وفق وكالة الأنباء الليبية إلى محادثات سابقة أجرتها مع الجانبين الإيطالي والألماني، حيث أكد الجانب الإيطالي رغبة بلاده في الحفاظ على الأمن والسلم بليبيا، والاتفاق مع الجانب الألماني على ضرورة تسريع العملية السياسية والحفاظ على مخرجات مؤتمري برلين 1 - و2، وصولا لانتخابات وطنية وفق إطار دستوري متفق عليه.// انتهى //19:42ت م0077