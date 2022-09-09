الرباط 13 صفر 1444 هـ الموافق 09 سبتمبر 2022 م واسأعلنت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) دعمها إعلان المدارس الآمنة، الذي قدمته دولة قطر اليوم خلال الاجتماع رفيع المستوى في مقر منظمة اليونسكو بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة لليوم الدولي لحماية التعليم من الهجمات، وتدعو دولها الأعضاء إلى تأييد هذا الإعلان، والعمل على الالتزام بمقتضيات القانون والمعاهدات الدولية والقانون الدولي الإنساني المتعلقة بحماية المنشآت التعليمية في مناطق النزاعات.وأوضح بيان للمنظمة من مقرها بالرباط أنها تثمن ما جاء في الإعلان من دعوة إلى الالتزام بالحفاظ على المنشآت التعليمية، وعدم استخدامها في أغراض عسكرية بمناطق النزاعات، ورصد الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عن ارتكابها، وتدريب المدرسين والأطر التعليمية في المدارس على كيفية التعامل مع حالات الطوارئ والإسهام في حماية التلاميذ في مناطق الصراعات.وأبرزت الإيسيسكو اتساق هذا الإعلان مع توجهاتها الإستراتيجية التي تسعى إلى ضمان الحق في التعليم الشامل والمنصف للجميع، عبر التعاون مع دولها الأعضاء لتطوير المنظومات التربوية، والمناهج الدراسية، وتنمية مهارات الطلاب لتواكب التطورات التكنولوجية التي يشهدها العالم ومتطلبات مهن الغد.// انتهى //19:42ت م0078