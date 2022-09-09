الرباط 13 صفر 1444 هـ الموافق 09 سبتمبر 2022 م واسأَغْلَقَتِ البورصة المغربية اليوم على انخفاض في التعاملات، حيث سجل مؤشرها الرئيسي مازي تراجعاً بنسبة 0.24%، مسجلاً 12.128,37 نقطة.وانخفض مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.2% ليستقر عند 980,53 نقطة، فيما تراجع المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 0.26% مسجلاً 905,9 نقطة.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 136,24 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 629,33 مليار درهم مغربي.// انتهى //21:16ت م0082