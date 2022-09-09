الدمام 13 صفر 1444 هـ الموافق 09 سبتمبر 2022 م واستَغَلَّبَ فريق الاتفاق مساء اليوم على ضيفه فريق الباطن بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما في الدمام ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي.وافتتحَ فيتينيو التسجيل للاتفاق في الدقيقة 66، وأضاف زميله نياكاتي الهدف الثاني في الدقيقة 88 من ضربة جزاء، قبل أن يسجل تركي الظفيري هدف الاتفاق الثالث بالخطأ في مرمى فريقه الباطن عند الدقيقة 90+5.وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتفاق إلى 4 نقاط، ويذهب إلى المركز السابع، فيما يستمر الباطن بدون نقاط في المركز الأخير.// انتهى //21:20ت م0083