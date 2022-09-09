جيزان 13 صفر 1444 هـ الموافق 09 سبتمبر 2022 م واسدعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان طلابها وطالباتها من المرحلتين المتوسطة والثانوية إلى التسجيل والمشاركة في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع2023" المسابقة العلمية التنافسية في مجال المشاريع والبحوث العلمية للعام الدراسي الحالي1444 هـ، من خلال الرابط التالي: https://www.mawhiba.org.وأكدت الإدارة أهمية المشاركة الفاعلة في منافسات الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي، التي تستهدف الفئة العمرية (11 - 20 سنة)؛ وتسعى لإيجاد بيئة علمية محفزة وتنمية روح الإبداع لدى الطلبة وتشجعيهم على تمثيل الوطن من خلال إثراء المشاركات المحلية والدولية.ويعدُّ الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي مسابقة علمية سنوية تستهدف طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية، حيث تعتمد على التنافس في أحد المجالات العلمية، عبر تقديم مشاريع علمية فردية وفقًا للمعايير والضوابط الخاصة المطلوبة, وتُحكّم المشاريع إلكترونيًا وحضوريًا من قبل الأكاديميين والمتخصصين وفق معايير علمية محددة بهدف تحديد المشاريع المتميزة لترشيحها للمراحل التنافسية الأعلى.// انتهى //21:25ت م0085