الرباط 13 صفر 1444 هـ الموافق 09 سبتمبر 2022 م واساختتمت اليوم بالمغرب، أعمال منتدى جهات أفريقيا، الذي انعقد بمشاركة ممثلي أكثر من 20 دولة أفريقية، و400 مشارك من رؤساء جهات وحكومات فيدرالية وخبراء عالميين في التنمية المحلية.وأكد المشاركون في "إعلان السعيدية" التزامهم بتنفيذ مهام الحكومات الجهوية، عبر تحرير الإمكانات التي تزخر بها الجهات الأفريقية؛ بهدف خلق الثروة وفرص العمل وتحسين ظروف عيش السكان.كما أكدوا عزمهم على الإسهام في توطين السياسات العمومية الوطنية للبلدان الأفريقية، والمضمنة في الأجندة الدولية والقارية، من قبيل خطة الأمم المتحدة 2030 بشأن أهداف التنمية المستدامة، واتفاقية باريس بشأن تغيُّر المناخ، وأجندة الاتحاد الأفريقي 2063، من أجل ضمان تأثير فعَّال وأمثل على أرض الواقع.// انتهى //21:29ت م0087