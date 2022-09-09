نيويورك 13 صفر 1444 هـ الموافق 09 سبتمبر 2022 م واسناشدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الحصول على 68 مليون دولار أمريكي لتوفير الخدمات المنقذة للحياة وسط تزايد الاحتياجات الإنسانية لحوالي 100.000 لاجئ فروا إلى أوغندا حتى الآن هذا العام.وأكد ممثل مفوضية اللاجئين في أوغندا ماثيو كرينسيل -في مؤتمر صحفي اليوم- أن المفوضية وشركاؤها تحتاج إلى مساهمات مالية عاجلة لتلبية الاحتياجات العاجلة للاجئين الوافدين الجدد إلى أوغندا لتحسين البنية التحتية الأساسية لمخيمات اللاجئين.وأشار إلى أنه بحلول نهاية أغسطس، تلقت المفوضية 38٪ فقط من متطلباتها التمويلية لعام 2022 البالغة 343.4 مليون دولار للاستجابة لاحتياجات اللاجئين في أوغندا.// انتهى //22:40ت م0094