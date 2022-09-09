الرياض 13 صفر 1444 هـ الموافق 09 سبتمبر 2022 م واسواصلَ المنتخبُ السعودي تحت 20 عامًا اليوم تدريباتِه في الدمام، استعدادًا لخوض منافسات المجموعة "الأولى" من التصفيات المؤهِّلة لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023.وأجرى لاعبو الأخضر حصتَهم التدريبيةَ اليوم على الملعب الرديف لملعب الأمير محمد بن فهد، تحت إشراف المدير الفني صالح المحمَّدي والجهاز الفني المساعد، طبَّقوا خلالها تمارين لياقية وتكتيكية.ويواصلُ المنتخب غدًا تدريباته تحضيرًا لمواجهة منتخب المالديف في أولى مبارياته ضمن التصفيات يوم الاثنين المقبل.من جهته، أعلن المدير الفني صالح المحمَّدي قائمة الأخضر للمشاركة في التصفيات الآسيوية، التي تضمُّ 23 لاعبًا؛ وهم: أسامة المرمش، حامد الشنقيطي، تركي بالجوش، محمد الدوسري، محمد سليمان، سويلم المنهالي، محمد برناوي، سليمان هزَّازي، سالم النجدي، أحمد الجليدان، عبدالملك العييري، فيصل الصبياني، عباس الحسن، عبدالله الزيد، عبدالله العنزي، ياسين الزبيدي، مصعب الجوير، محمد المرِّي، عبدالعزيز العليوة، يزيد جوشان، عبدالله رديف، صالح الرحماني، مشاري النمر.من ناحية أخرى، أكدَ المديرُ الفني صالح المحمدي - خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد لمدربي منتخبات المجموعة "الأولى" من التصفيات المؤهِّلة لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023 مساء اليوم- الرغبةَ القويةَ بنيل بطاقة التأهُّل لكأس آسيا، مشدِّدًا على عدم سهولة المجموعة التي تضمَّ منتخبات ذات مستوى فني جيد، وهدف واحد وهو نيل بطاقة التأهُّل.يُذكر أنَّ المنتخبَ السعودي تحت 20 عامًا سيستضيفُ المجموعةَ الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس آسيا 2023،التي تضمُّ إلى جانبه منتخبات: الفلبين، والصين، وميانمار، والمالديف، وأوزبكستان، خلال المدة من 10 إلى 18 سبتمبر.// انتهى //22:57ت م0097