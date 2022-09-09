نيويورك 13 صفر 1444 هـ الموافق 09 سبتمبر 2022 م واسدعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى تقديم دعم عالمي كبير لمواجهة كارثة الفيضانات في باكستان.وشدد غوتيريش -في تصريح صحفي اليوم عقب وصوله إلى باكستان- على أن المنظمة ستبذل قصارى جهدها لحشد المجتمع الدولي لدعم باكستان في هذا الوضع المأساوي.واستمع غوتيريش إلى إحاطة بشأن آخر التطورات وجهود الاستجابة التي تقودها باكستان من رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف ووزير الخارجية بيلاوال بوتو زرداري.// انتهى //23:13ت م0099