رياضي / اعتماد مجلس إدارة نادي النور بسنابس
الجمعة 1444/2/13 هـ الموافق 2022/09/09 م واس
القطيف 13 صفر 1444 هـ الموافق 09 سبتمبر 2022 م واس
اعتمدَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، مجلسَ إدارة نادي النور بمحافظة القطيف في سنابس لمدة 4 سنوات، برئاسة عبدالعظيم العليوات.
ويضمُّ مجلسُ الإدارة في عضويته ناصر آل اباحسين نائباً للرئيس وعمَّار سباع وحسين الضامن وفلاح عليوات وحبيب الجنوبي.
من جهة أخرى، أصدرَ رئيسُ مجلس إدارة نادي النور قرارًا بتعيين باسم آل صفوان رئيسًا تنفيذيًّا للنادي.
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23:16ت م
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