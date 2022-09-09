القطيف 13 صفر 1444 هـ الموافق 09 سبتمبر 2022 م واساعتمدَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، مجلسَ إدارة نادي النور بمحافظة القطيف في سنابس لمدة 4 سنوات، برئاسة عبدالعظيم العليوات.ويضمُّ مجلسُ الإدارة في عضويته ناصر آل اباحسين نائباً للرئيس وعمَّار سباع وحسين الضامن وفلاح عليوات وحبيب الجنوبي.من جهة أخرى، أصدرَ رئيسُ مجلس إدارة نادي النور قرارًا بتعيين باسم آل صفوان رئيسًا تنفيذيًّا للنادي.// انتهى //23:16ت م0100