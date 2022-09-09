طرابلس 13 صفر 1444 هـ الموافق 09 سبتمبر 2022 م واسجدد المشاركون في اجتماع برلين بشأن ليبيا اليوم التأكيد على التزامهم المشترك بدعم مسار شامل نحو الانتخابات في ليبيا بأسرع وقت، معربين عن تطلعهم إلى العمل مع الممثل الخاص للأمين العام الرئيس الجديد لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي.وقال المبعوث الإيطالي الخاص إلى ليبيا نيكولا أورلاندو في بيان: "إن المشاركين في اجتماع برلين يتطلعون إلى العمل بشكل وثيق مع باتيلي لدعم خارطة طريق ليبية تؤدي إلى وحدة ليبيا واستقرارها وازدهارها".// انتهى //23:21ت م0101