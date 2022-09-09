بريدة 13 صفر 1444 هـ الموافق 09 سبتمبر 2022 م واساستطاع فريق الاتحاد تجاوز مضيفه فريق الرائد بهدف قائد الفريق أحمد حجازي في الدقيقة 66، من زمن المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم في بريدة ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي.وبهذه النتيجة أضاف الاتحاد لرصيده 3 نقاط، ليصبح لديه 7 نقاط، أوصلته للمركز الثالث في سلم ترتيب المسابقة، فيما تراجع الرائد للمركز العاشر برصيد 3 نقاط.// انتهى //23:32ت م0103