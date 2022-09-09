اقتصادي / سوق الأسهم الأمريكية يغلق على ارتفاع
الجمعة 1444/2/13 هـ الموافق 2022/09/09 م واس
نيويورك 13 صفر 1444 هـ الموافق 09 سبتمبر 2022 م واس
سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية ارتفاعاً اليوم، عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.
وأغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعاً 377.19 نقطة، بما يعادل 1.19%, ليغلق عند 32151.71 نقطة، فيما صعد مؤشر ناسداك المجمع 250.18 نقطة أو 2.11%, ليغلق عند 12112.31 نقطة.
وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 61.18 نقطة أو 1.53%, ليغلق عند 4067.36 نقطة.
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