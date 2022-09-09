نيويورك 13 صفر 1444 هـ الموافق 09 سبتمبر 2022 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية ارتفاعاً اليوم، عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.وأغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعاً 377.19 نقطة، بما يعادل 1.19%, ليغلق عند 32151.71 نقطة، فيما صعد مؤشر ناسداك المجمع 250.18 نقطة أو 2.11%, ليغلق عند 12112.31 نقطة.وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 61.18 نقطة أو 1.53%, ليغلق عند 4067.36 نقطة.// انتهى //23:40ت م0104