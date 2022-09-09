القاهرة 14 صفر 1444 هـ الموافق 10 سبتمبر 2022 م واسحقق المنتخب السعودي لكرة الماء فوزًا مهمًا على منتخب الجزائر بنتيجة (4 - 3) في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة للبطولة العربية للألعاب المائية للفئات السنية، التي تستضيفها القاهرة خلال الفترة من 7 سبتمبر حتى 10 من الشهر نفسه.وتمكن المنتخب الجزائري من إحراز التقدم خلال الأشواط الثلاثة الأولى للمباراة بنتائج (1 - 0) (2 - 0) (3 - 2)، قبل أن يتفوق المنتخب السعودي في الشوط الرابع والأخير، وينهي اللقاء لصالحه بنتيجة (4 - 3).وفي مباراة أخرى، خسر المنتخب السعودي لكرة الماء أمام نظيره المصري بنتيجة (9 - 3) في المباراة التي أقيمت بينهما الليلة ضمن منافسات الجولة الخامسة للبطولة.وبتلك النتائج، تصدر منتخب مصر جدول منافسات كرة الماء بـ 10 نقاط ، يليه المنتخب السعودي في المركز الثاني برصيد 5 نقاط ، بينما جاء منتخب الجزائر في المركز الثالث برصيد 3 نقاط ، ومنتخب الكويت في المركز الرابع والأخير ولديه في رصيده نقطتين.وتختتم منافسات كرة الماء السبت، حيث سيلتقي المنتخب السعودي في الجولة السادسة والأخيرة نظيره الكويتي، بينما سيواجه منتخب مصر نظيره الجزائري.// انتهى //00:20ت م0001