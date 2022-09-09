جدة 14 صفر 1444 هـ الموافق 10 سبتمبر 2022 م واسنبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم بمشيئة الله تعالى من تكون الضباب على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل محافظات جدة والقنفذة والليث ورابغ ومركزي ثول، و الشعيبة، إضافة إلى المناطق المفتوحة و الطرق السريعة.وأشار المركز إلى أن الحالة التي تبدأ من الساعة الـ 2 من صباح اليوم وتستمر حتى الساعة 8 صباحا، يصحبها تدنٍ في مدى الرؤية.// انتهى //00:22ت م0002