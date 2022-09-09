الرياض 14 صفر 1444 هـ الموافق 10 سبتمبر 2022 م واسحقق فريق الهلال لقب كأس سوبر لوسيل لكرة القدم بفوزه على الزمالك المصري ( 4-1 ) بركلات الترجيح في اللقاء الذي جمعهما الجمعة على أستاد لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة.وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1 ، حيث تقدم الهلال أولاً عن طريق مهاجمه النيجيري أوديون إيجالو عند الدقيقة 18، وعادل للزمالك أحمد سيد عند الدقيقة 33، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي تمكن من خلالها الهلال بالفوز.وعقب المباراة توج رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، ورئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل أعضاء فريق الهلال بكأس البطولة والميداليات الذهبية، وتسلم لاعبو الزمالك الميداليات الفضية.يذكر أن أستاد لوسيل سيستضيف عدداً من المباريات في كأس العالم، إضافة إلى نهائي المونديال الذي سيقام في دولة قطر شهر نوفمبر المقبل.// انتهى //00:43ت م0003