بكين 14 صفر 1444 هـ الموافق 10 سبتمبر 2022 م واسارتفعت صادرات السيارات الصينية خلال شهر أغسطس الماضي بنسبة 65 في المئة على أساس سنوي.وأظهرت نتائج بيانات أصدرتها الجمعية الصينية لصناعة السيارات، وفقًا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، أن إجمالي الصادرات من المركبات خلال الشهر الماضي بلغ 308 آلاف مركبة، بزيادة نسبتها 6.2 في المئة مقارنة بالشهر السابق له، مشيرة إلى بيع نحو 260 ألف سيارة ركاب إلى خارج الصين في شهر أغسطس، مرتفعة بنسبة 68.7 في المئة على أساس سنوي، و7.6 في المئة على أساس شهري.وأظهرت البيانات أنه خلال الفترة ما بين شهري يناير إلى أغسطس الماضيين، اقتربت صادرات السيارات الصينية من 1.82 مليون وحدة، بزيادة نسبتها 52.8 في المئة مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.// انتهى //09:14ت م0011