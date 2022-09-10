القاهرة 14 صفر 1444 هـ الموافق 10 سبتمبر 2022 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تفقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور في القاهرة الكبرى.وتناقلت تأكيد الرئيس المصري، أهمية عدم الانسياق وراء التشكيك المتعمد والآراء المغرضة من بعض الأطراف، التي تسعى إلى تسفيه الجهود الضخمة المبذولة من الدولة لتخفيف آثار التلوث وتيسير الحركة المرورية بشكل سلس.وأشارت صحف السبت إلى إعلان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري الدكتور عمرو طلعت، ارتفاع حجم الصادرات الرقمية المصرية إلى 4.9 مليار دولار العام المالي الماضي.ونوهت بتقدم مصر 19 مركزًا في مؤشر التنمية البشرية، وذلك وفق تقرير التنمية البشرية العالمي لعام "2021-2022" الذي أطلقه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أمس.ونشرت صحف القاهرة في متفرقات أخرى مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، دول العالم بدعم باكستان لمواجهة آثار الفيضانات.// انتهى //09:16ت م0012