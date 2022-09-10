غزة 14 صفر 1444 هـ الموافق 10 سبتمبر 2022 م واسأطلقت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه مراكب الصيادين في بحر جنوب قطاع غزة.وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية، أن زوارق حربية إسرائيلية حاصرت مراكب الصيادين العاملة في بحر محافظة خان يونس، وأطلقت النار وقنابل الإنارة، دون أن يبلغ عن إصابات.واستهدفت زوارق الاحتلال مراكب الصيادين العاملة في بحر رفح جنوبًا، وأجبرت الصيادين على مغادرة البحر عنوة.// انتهى //09:30ت م0013