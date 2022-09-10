الرباط 14 صفر 1444 هـ الموافق 10 سبتمبر 2022 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم، بنتائج منتدى "جهات أفريقيا" الذي عقد بمدينة السعيدية شرق المغرب، مبرزة خارطة الطريق المنتدى التي تقوم أساسًا على أهداف الألفية 2030.وسلطت الضوء على أجواء الحزن والحداد في بريطانيا بعد وفاة الملكة اليزابيث الثانية، مشيرة إلى أن الملك تشارلز الثالث قد تعهد أمس في أول كلمة له كملك، بخدمة البريطانيين طوال حياته.وعرجت صحف الرباط على إعلان رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، تجميد فواتير الطاقة عند سقف 2500 جنيه إسترليني، وتعهدها بمعالجة الأسباب الجذرية لأزمة الطاقة في المملكة المتحدة.وتناقلت إعلان الولايات المتحدة الأمريكية، أمس، عن فرض عقوبات جديدة ضد إيران عقب الهجوم الإلكتروني الذي شنته مؤخرا على ألبانيا.وتحدثت صحف المغرب عن حالة التأهب في المكسيك، بعد تحذير خدمة الأرصاد الجوية من وصول الإعصار "كاي" إلى الساحل المكسيكي المطل على المحيط الهادئ.// انتهى //09:46ت م0014